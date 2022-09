Hvornår har du sidst indledt en tanke med “hvad nu hvis”? Hvad nu hvis min kæreste forelsker sig i en anden? Hvis jeg får kræft? Hvis der sker mine børn noget? Hvis jeg er en dårlig veninde? Eller dårlig mor? Måske bekymrer du dig om krig eller klimaforandringer. Om hvad du skal servere for dine veninder, når de kommer på besøg. Eller om det holder tørt til festen i haven.

Det er du ikke alene om! Intet er for småt, stort eller langt ude til at bekymre sig om. Og mange af os bruger enormt meget energi på at spekulere over, om vi er gode nok, og om vi træffer de rigtige valg i livet. Men heldigvis er der også måder at bearbejde negative tankemønstre på. Måder, hvorpå du kan flytte dig derhen, hvor du ikke lader dig gå så meget på af alt det, du alligevel ikke kan gøre noget ved.

Vi bekymrer os om det nære

Hvordan du gør det, ved psykolog Silje Hansen Westerheim noget om. Hun har speciale i kognitiv og metakognitiv terapi, som er redskaber til at hjælpe folk, der fx bekymrer sig for meget. Men lad os først få en forklaring på, hvorfor det overhovedet sker:

“Fælles for mange kvinder er, at vi har en tendens til at bekymre os om det, der betyder noget for os. Vi er meget optaget af, om vi udfylder vores roller godt nok som mor, som veninde, som partner og på jobbet. Når noget har værdi for os, er der noget på spil, og så er der virkelig noget, man kan bekymre sig om,” siger psykologen.

Kvinder har generelt tendens til at bekymre sig mere, end mænd gør. Ja, vi kan endda finde på at bekymre os på deres vegne.

“Nogle kvinder bekymrer sig mere om deres mands helbred, end han selv gør, fordi de måske synes, at han ikke selv tager sit helbred alvorligt nok,” siger psykologen.

I det hele taget tillægger vi oftere end mænd vores bekymringer en nytteværdi og forestiller os, at vi kan bruge bekymringer til at ruste os mod modgang i livet, hvilket netop forstærker de svære tanker.

“Det kan være, at du frygter, at din partner er utro. Ved at tænke scenariet igennem igen og igen føler du dig måske bedre forberedt, hvis han en dag kommer hjem, og trøjen dufter af parfume. Men sådan kan vi let komme til at bekymre os om en masse, der kun foregår i tankerne,” siger psykologen.

I det hele taget giver vores kærlighedsliv anledning til en del ængstelse.

“Det er blevet vigtigt for mange at finde den helt rigtige partner, og derfor bruger vi mere tid på at spekulere over det end tidligere. I dag kan vi let skifte hinanden ud, og der er noget selvrealisering i at have valgt den rigtige,” siger psykologen.