Hvad betyder det, at noget er holistisk?

Hvis du fx gerne vil af med din sukkertrang, kigger vedkommende ikke bare på din kost, men også på, hvordan du har det. Hvis du har lyst til sukker, selvom du gør alt for at holde dit blodsukker stabilt, repræsenterer din søde tand så måske et tryghedsbehov eller et behov for ekstra omsorg? Eller hvis du er stresset, så snakker vedkommende ikke kun om stresshåndtering på job og i dagligdagen, men kigger også på, hvordan din krop kan understøtte din heling ud fra ideen om, at en krop i balance kan give en sjæl i balance og omvendt.

FÅ ET HOLISTISK OVERBLIK OVER DIN SUNDHED

Et spindelvævsdiagram kan give dig et fingerpeg om, hvordan du har det, hvis man tager alle de vigtigste parametre med. Det viste diagram er kun et eksempel, for du skal selv vælge, hvilke parametre det giver mening at måle på. Måske er det eksempelvis lige meget for dig at få frisk luft, men vigtigt for dig at høre musik dagligt.