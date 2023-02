Hvad er forskellen på stress og depression?

Både stress og depression er udbredte lidelser, der rammer sindet, og mange af symptomerne overlapper. Søvnbesvær, modløshed og handlingslammelse er blot nogle eksempler på følelser, du kan opleve ved både stress og depression.

Forskellen på stress og depression

Selvom stress og depression ofte overlapper, er der tale om to forskellige tilstande. I modsætning til depression defineres stress nemlig ikke som en psykisk sygdom, men som en belastningstilstand.

Stress opstår typisk, når vi ikke føler, vi kan leve op til kravene fra vores omgivelser eller fra os selv. Depression er en mere sammensat størrelse, som både kan være genetisk betinget og forårsaget af traumer og oplevelser tidligt i vores liv.

Ifølge Ifølge depressionsforsker Poul Videbech er stress derfor nemmere at gøre noget ved selv end en depression:

“Du kan godt føle glæde, selvom du er stresset, og du har typisk lettere ved selv at handle på din stress. Er det fx jobbet, der stresser, kan det hjælpe at tage en længere pause. Er du deprimeret, får du det ikke nødvendigvis bedre ved at fjerne dig fra det, som har udløst depressionen.”