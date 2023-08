Hvad betyder catfishing?

Catfishing er kort fortalt, at en person på nettet udgiver sig for at være en anden – ofte for at forføre dig eller på anden måde opnå din tillid.

For at man kan kalde noget catfishing, kræver det, at henvendelsen er forholdvis sostifikeret; når nogen skriver en mail, hvor de udgiver sig for at være en nigeriansk prins i pengenød, så er det altså ikke catfishing, for deres henvendelse er generisk og ikke målrettet dig.

Når du derimod har skrevet med nogen gennem længere tid og måske har betroet dig til vedkommende og generelt føler, at du kender personen, men han eller hun viser sig at være en anden – ja, så er det catfishing.

Vedkommende kan have udgivet sig for at være en opdigtet person, men han eller hun kan også påstå at være en person, der findes i virkeligheden. Begge dele kan være catfishing, og det er catfishing, uanset hvad motivet er.