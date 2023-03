Hvornår er man en boomer?

Særligt de yngre generationer beskylder boomere for at være grådige og rage til sig, ikke mindst på boligmarkedet. For boomernes børn og børnebørn kan det være svært at få fodfæste på netop boligmarkedet nu om dage, og så virker det som en rød klud, når boomere tilkendegiver, at det jo bare handler om at smøge ærmerne op, bestille noget og spare sammen – fordi det virkede for dem.

Omvendt mener nogle boomere, at yngre generationer er forkælede curlingbørn, som ikke kan holde på et fast arbejde og hellere vil tage billeder af deres avocadomadder. Nu ved du nok selv, om du er boomer eller ej ;)