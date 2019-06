1. Er det normalt at være nervøs, inden jeg tager til gynækologen?

Hvis du er nervøs, er det helt naturligt, for det ER en ret akavet situation at ligge halvnøgen på en briks, mens en fremmed nærstuderer dit underliv. Måske kan det hjælpe at tænke på, at gynækologen ikke laver andet dagen lang. En god gynækolog vil desuden gøre sit bedste for at lette på stemningen, hvis hun kan mærke, at du er nervøs. Vær derfor ikke overrasket, hvis hun stiller dig alle mulige spørgsmål om stort og småt. Det er ren taktik – såkaldt konversationsanæstesi – der skal få dig til at slappe af.

2. Hvad skyldes smerter omkring underlivet?

Har du smerter omkring underlivet, kan det være dine bækkenbundsmuskler og ikke nødvendigvis selve underlivet, som gør ondt. Årsagen er spændinger, for præcis ligesom du kan få hovedpine af myoser i skuldrene, kan du få underlivssmerter af myoser i bækkenbunden. Afspændingsøvelser for bækkenbunden kan måske hjælpe dig.

3. Skal jeg være ekstra forsigtig, når jeg tørrer og vasker underlivet?

Dit underliv kan klare meget for det er trods alt konstrueret til at kunne presse et babyhoved ud. Er du ikke sart forneden, betyder det derfor ikke så meget, om du tørrer dig den ene eller anden vej og vasker dig på den ene eller anden måde. Det er et underliv i udgangspunktet robust nok til.

Er du i tvivl om, hvordan du vasker understellet? Så får du her fire nyttige tips

TIPS! Drop trusseindlægget hvis du er sart forneden, for de indeholder konserveringsmidler, der kan give kløe og svie. Et alternativ er økologiske trusseindlæg.

4. Spørger gynækologen ind til mit sexliv?

Bliver du af gynækologen spurgt om dit sexliv, er det vigtigt, at du svarer ærligt, for det kan være relevant for din behandling. Bliver du ikke spurgt, behøver du ikke at dele detaljer, medmindre det er noget, du selv har behov for. Gynækologen skal nok spørge ind til det, hvis det er nødvendigt i forhold til dine symptomer.

5. Skal jeg barbere mig inden, jeg går til gynækologen?

Der skal virkelig meget til at overraske en gynækolog. De har set det meste. Så hvis du tænker over, hvad gynækologen mon tænker om dig og dit look forneden, er svaret: Formentlig ikke så meget. Måske er der hår, måske er der ikke. Måske er der en piercing, måske er der ikke – det er alt sammen noget, de har set mange gange før. Men hvis du vil være hensynsfuld over for din gynækolog, så har du sørget for at tage et bad samme dag, som du skal tjekkes.