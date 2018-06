Hvad skyldes hårtab?

Vi taber alle sammen 50-100 hår hver dag, og det er helt normalt. Over en periode på 7 år vil alt vores hår være skiftet ud. Men der er nogle ting, der gør, at vi taber håret mere. Her er 5 ting,

5 ting, der kan medføre hårtab

Hårtab på grund af hormoner

Vi fælder mere, når der sker ændringer i vores hormoner som ved fx graviditet, p-pille-skift og stress.

Mange kvinder oplever hårtab i overgangsalderen. Tjek de andre tegn, der afslører at du er kommet i overgangsalderen.

Hårtab på grund af produkter

Derudover kan stylingprodukter gøre hovedbunden fedtet og tilstoppet, mens varmen fra hårtørrer og glattejern forstyrrer talgproduktionen, som ellers beskytter hårstråene.

Hårtab på grund af hestehale

En stram hestehale hver dag kan også skade håret og medføre hårtab.

Hårtab på grund af dårlig kost

Er du i underskud af jern og D-vitamin? Så kan det også være en af forklaringerne på hårtab.

Får du jern nok? Tag testen her.

Hårtab på grund af medicin

Medicin som f.eks. kemoterapi og visse former for antibiotika kan også være blandt synderne for hårtab.

Hvad kan du gøre ved hårtab?

Er hårtabet livsstilsskabt, kan håret vokse ud igen. Se her, hvad du kan gøre.