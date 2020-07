Gør en stor forskel for bakterierne ...

… på bare 48 timer! Opskriften er at gå fra at spise meget kød og animalske fedtstoffer til primært at spise grøntsager. Med mere grønt på menuen begynder du nemlig at fodre gavnlige bakterier, så der bliver endnu flere af dem, mens de, der har en forkærlighed for kød, bliver fortrængt. Det er godt, for de kødelskende bakterier laver stoffer, der går over i blodet og bidrager til at forårsage åreforkalkning og nogle former for tarmkræft.

