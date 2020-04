Nok at skære af

44 kilo rødt kød og forarbejdet kød bliver det til om året for en gennemsnitsdansker, viser de seneste tal fra DTU Fødevareinstituttet, som er fra 2011-2013. Tallet er formentlig lavere nu, men DTU vurderer, at det sikkert stadig er for højt i forhold til de officielle kostråd, som siger max. 500 g tilberedt kød fra firbenede dyr om ugen. Det svarer til 2-3 middage og lidt kødpålæg.

Er du en af dem, der har lyst til at begrænse kødforbruget, er der ingen grund til at frygte, at du går glip af noget ernæringsmæssigt. Godt nok giver kød os proteiner og en række vitaminer og mineraler, men et lavere kødindtag, end hvad de fleste af os får nu, kan godt dække vores behov for næringsstoffer.

Det er også muligt at få en dækkende kost, hvis du vælger at droppe kødet helt, så længe du er opmærksom på at få nok af de næringsstoffer, som findes i kød.

Klimaet vil især takke dig for at skrue op for det grønne, som er den madvaregruppe, der belaster jordkloden allermindst, men også fisk og skaldyr kan være et fint valg sammenlignet med rødt kød. Her skal du især gå efter de ferske varianter, fordi der så ikke er brugt energi på at fryse fiskene ned.

Hjemme hos Mai Fon Nielsen er der også landet masser af grønt og fisk på tallerkenen, efter at kødet har fået en mindre fremtrædende rolle.

“Der er blevet plads til mere fisk og skaldyr, og vi spiser generelt flere grøntsager. For at være sikker på, at vi bliver mætte, går vi ofte efter grove grøntsager som kål, og så er vi begyndt at spise flere bælgfrugter, især kikærter. Og skal det gå lidt stærkt, køber vi en plantefars.”

Hvad er plantefars?