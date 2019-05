Undgå at mangle dette vigtige mineral, når du spiser mindre kød

Jerntilskud

Et dagligt kosttilskud er en nem måde at sikre dit jernindtag på. Gå efter et skånsomt tilskud, der har en god optagelse, så du ikke får 'spildjern' i kroppen. aminoJern er et godt optageligt jerntilskud, som er så effektivt, at én tablet om dagen er nok.

aminoJern er det ideelle jerntilskud til dig, der er vegetar eller veganer, da det er produceret på ikke-animalske ingredienser. aminoJern er helt fri for blod og andre animalske indholdsstoffer og er velegnet til alle - også gravide.