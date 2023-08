Forskere finder endnu en fordel ved at spise nødder

Sådan lyder den opløftende melding fra forskere , der har studeret data fra 13.500 personer i alderen 37-73 år fra 2007 til 2020. Ingen af personerne led af depression ved forsøgets start, men fem år senere svarede godt 8,3 pct., at de var deprimerede.

Mandler , pekan- , hassel- , jord- og valnødder . Uanset hvilken nød der er din favorit, har du mindre risiko for depression , hvis du spiser ca. en håndfuld om dagen.

Forskerne så, at personer, der spiste mindst 30 g nødder om dagen – uanset hvilken slags – havde 17 pct. mindre risiko for at være deprimerede end dem, der ikke spiste nødder.