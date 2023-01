Nødder feder mindre, end vi tror

Mange af os holder nok lidt igen med nødderne, når vi ser de tårnhøje kalorietal på posen. Men vi behøver måske ikke at være bange for at tage på af de knasende lækkerier.

Det mener to norske forskere, der har lavet en større gennemgang af mere end 60 videnskabelige studier om sammenhængen mellem næringsstoffer, madvarer og kropsvægt. Her opdagede de bl.a., at du kan spise op til 50 g nødder om dagen uden at gå op i vægt. Det svarer til ca. to håndfulde nødder dagligt.

Holder dig mæt længe

Men hvordan kan det lade sig gøre ikke at tage på, når der er ca. 300 kcal i 50 g nødder?

Ifølge de norske forskere kan der være flere forklaringer. Nødder er utroligt mættende, så når du spiser mange nødder, spiser du måske mindre af andre ting. For det andet er nødder rige på protein, som koster kroppen mere energi at forbrænde end andre næringsstoffer.

Spiser du 300 kcal fra nødder, vil de 75 kcal, ifølge forskerne, automatisk blive forbrændt under selve fordøjelsen.

Og så er nødder propfulde af sundt fedt, hvoraf en del ryger ufordøjet ud med din afføring i stedet for at blive optaget i kroppen. Megasmart!