Er rå grøntsager sundere end tilberedte?

Den mest skånsomme måde at tilberede grøntsager med varme er at dampe dem. Fordi du nøjes med at mørne grøntsagerne over den 100 grader varme damp, hælder du ikke alle vitaminerne ud med kogevandet bagefter. Du kan bruge en dampgryde specielt til formålet eller sætte en sigte over en gryde med lidt vand og salt i bunden.