Har jeg brug for vitamintilskud, hvis jeg træner meget?

Er du en flittig gæst i centeret eller god til at få slidt løbeskoene, så bruger din krop mere energi og har brug for flere næringsstoffer.

Heldigvis giver det ofte sig selv: Når du træner meget, bliver du mere sulten og spiser derfor mere mad. Så længe du får en sund og alsidig kost, burde din krops behov for vitaminer og mineraler, også kaldet mikronæringsstoffer, blive dækket af den ekstra mad.

Vil du sikre dig, at kroppen trives, når du træner meget, er der derfor videnskabeligt set mest at hente ved at spise nok og varieret frem for at kaste dig over kosttilskud. Men hvis du ikke spiser ret meget, får en ensidig kost eller måske helt styrer uden om visse fødevaregrupper, kan der være risiko for, at du kommer til at mangle et eller flere mikronæringsstoffer.

Det kan fx være, hvis du spiser vegansk. Her kan det være en god idé med et tilskud af B12-vitamin og formentlig også jern.

De fleste skandinaver får desuden for lidt D-vitamin i vinterhalvåret, så når du træner meget og belaster dine muskler og knogler, er det vigtigt at få nok D-vitamin, der styrker begge dele og er med til at forebygge brud.

LÆS OGSÅ: Hvad er vitaminer?