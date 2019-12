Løbetights – sådan vælger du de rigtige

Hvor varme skal løbetights være?

Det kommer helt an på, hvordan du skal bruge dem, og hvad dit indre termometer siger.

De fleste løbere kommer langt med et par tights til knæene eller capri (går til midt på skinnebenet) i sommerhalvåret, efterår og tidligt forår i et par lange løbetights og et par ekstra isolerede vinterløbetights i de koldeste måneder. Her er et par overvejelser, du kan gøre dig, før du beslutter dig for isoleringsgraden i dine nye løbetights.

Årstiden: Du kommer langt med et par almindelige løbetights i hele sommerhalvåret, men agter du også at løbe udendørs gennem vinteren, kommer ud ikke uden om et par ekstra isolerende vinter-løbetights. Dem kan du læse mere om her.



Typen af løb: Spørg dig selv, hvor længe ad gangen dine løbetights skal holde dig varm. Løber du hurtigt og kort, kan du vælge en mindre isolerende model i et tyndt materiale, der sidder som malet på benene. Isoleringen er kun nok til, at benene holdes varme, hvilket er et plus for intensiv træning.

Skal løbetightsene derimod holde kropsvarmen oppe gennem et halvmaraton i en tidlig forårsmåned, skal du have fat i et varmere materiale. Spørg efter en kraftig model, der er forsynet med en lodden inderside, som gør dem dejligt lune.

Personlig smag: Der er stor forskel på, hvor kuldskære vi er. Du ved bedst selv, om du er typen, der skutter dig bare ved tanken om at løbe udendørs, når temperaturen står på dansk efterårsvejr. Eller er det snarere varmen, der er udfordringen, så du får lyst til at smide tøjet efter få kilometer?

Det vigtige er selvfølgelig at ramme plet, så det aldrig er løbetightsenes komfort eller mangel på samme, der bremser dig i at komme ud.