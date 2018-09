Det kan du også bruge dine vinter-løbetights til

Er du glad for at gå tur året rundt, er det også oplagt at bruge et par vinter-løbetights til det. De er behagelige at bevæge sig i og skabt til at holde dig varm i al slags vejr, hvis bare du går raskt til.

Vinter-løbetights fungerer desuden glimrende som inderste lag under regn- eller overtræksbukser, når temperaturen for alvor daler.

Så hvadenten du har planer om at løbe sneen tynd eller blot vil tage en enkelt tur i ny og næ, er et par vinter-løbetights en god investering. Også selvom de typisk koster lidt mere end almindelige tights.

God løbetur!