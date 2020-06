Umiddelbart har du måske liiiidt svært ved at tro på, at to tennisbolde rent faktisk kan gøre noget ved dine ømme skuldre og stive nakke. Men når det nu er en erfaren yogainstruktør, der anbefaler metoden, var det måske værd at ofre en 20’er på bolde og fem minutter på et par øvelser og mærke, hvad der sker.

“I stedet for at gå til en massør kan du tage sagen i egen hånd og bruge tennisbolde et par minutter om dagen, hvilket både er nemmere og billigere. Tennisbolde har en passende hårdhed, og de masserer effektivt, så snart du bevæger dig på dem,” forklarer yogainstruktør Susanne Lidang, der anbefaler tre øvelser, hvor du ligger på tennisboldene og dermed bruger din vægt til at massere dig selv med.

Vi bliver stive af at sidde

Cirka syv ud af ti af os får problemer med smerter fra nakke- og skulderområdet i løbet af vores liv, og stillesiddende arbejde samt ensformige bevægelser får en stor del af skylden.

“Mange af os behøver ikke at bevæge os i hverdagen. Vi sidder foran en computer hele dagen, vi falder sammen, runder i ryggen og lader hoved og skuldre falde fremover, og det gør os med tiden stive og giver smerter,” siger yogainstruktøren.

Allerbedst er det naturligvis at forebygge smerterne ved ikke at stå eller sidde for længe i den samme stilling i løbet af din dag og generelt være opmærksom på din holdning. Men er skaden sket, kan tennisboldene altså udføre små mirakler.

“Øvelserne kan laves af alle, og du kan ikke gøre noget forkert. Det kan godt gøre mega nas i starten, men laver du øvelserne flere gange om ugen, vil du hurtigt mærke forbedringer og få færre smerter i hverdagen,” lover Susanne Lidang.