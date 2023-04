Skal jeg være smidig for at kunne dyrke yoga?

På ingen måde!

Alle kan dyrke yoga, uanset hvor usmidig eller stivbenet du end måtte føle dig. Og ud af de mange fantastiske fordele, som melder sig, når du begynder at bøje og strække kroppen på en yogamåtte, er fornyet smidighed bare én af dem. Du risikerer nemlig også at blive stærkere, få bedre balance, afhjælpe stress.

Test dig selv: Er du stresset?

Et godt begynderråd er at lade være med at overtænke, hvad du laver, men i stedet lade kroppen styre, hvad der føles naturligt og rigtigt.

Som med mange andre ting i livet gælder det om at holde fast, når du først er kommet ind på et godt spor, for hvis du vil se forandringer i din krop, er det vigtigt at blive ved, også når yogaøvelserne foregår hjemme på stuegulvet. En gang om ugen er nok, bare du får det gjort.

Du kan få inspiration til både enkeltøvelser og programmer i vores helt nyudviklede yogaunivers. Du skal ikke bruge udstyr, og der er noget til alle niveauer. Find det hele på iform.dk/yoga.

Her nedenfor kan du lade dig inspirere af et par gode yogaøvelser for begyndere.