De 6 bedste opvarmningsøvelser inden træning

Du bør altid varme op, for opvarmningsøvelser er vigtige for dine muskler og led. Der er dog sportsgrene, hvor det er særligt vigtigt, fx ketsjersport, hvor du træner med høj intensitet, eksplosive bevægelser og risikerer at komme ud i yderstillinger. Det øger nemlig risikoen for fibersprængninger.

Er du løber, og træner du af og til intervaller, er det også vigtigt med grundige opvarmningsøvelser. Det samme gælder fitnessaktiviteter som CrossFit, hvor du udfører eksplosive øvelser i et højt tempo. Det kunne fx være box jump og alle former for hop som burpees, englehop, jump squat og lignende.