Lav øvelser med elastik og bliv stærk

Den ser måske ikke ud af ret meget, men en simpel og billig træningselastik er nærmest et helt fitnesscenter i sig selv. De farvede stykker gummi kan nemlig bruges til utallige øvelser for hele kroppen. Og så kan du nemt have dem med dig i tasken og træne derhjemme, i sommerhuset, eller når du er ude at rejse.

Træning med elastik er styrketræning uden maskiner og tunge vægte, men tag ikke fejl – dine muskler bliver pressede, og din forbrænding ryger i vejret. De mange små og konstante ryk, du laver ved hjælp af elastikkerne, får det nemlig til at syre godt i musklerne.

Derfor er elastikøvelser perfekte til styrketræning, der slanker og toner din krop.

Træn med elastik på alle niveauer

Hvor intens din træning skal være, er helt op til dig. En af fordelene ved træningselastikker er, at du nemt kan tilpasse dem dit eget niveau og gøre øvelserne hårdere eller lettere.

Har du fx en elastik rundt om lårene, kan du få en mere intens træning for ben og baller ved at stille dig bredere med fødderne og stramme elastikken.

Laver du øvelser for armene, kan du tage smallere fat i elastikken, så den bliver kortere og strammere, når du trækker i den.

Som udgangspunkt kan alle træne med elastikker, fordi de er lette at bruge, og fordi øvelserne kan laves, uan set hvilken kropstype du har.

Elastiktræning skåner kroppen

Elastiktræning er også en skånsom form for styrketræning for dig, der fx døjer med en skade.

Du belaster nemlig ikke dine sener og led i lige så høj grad, som når du træner med tunge vægt- stænger og håndvægte.

Elastikker er fx rigtigt gode, hvis du har en skulderskade og skal passe på ikke at løfte for tungt.

Har du dårlige knæ, kan du stadig få træning for dine ben, hvis du bare sørger for at placere elastikken over knæet et sted på lårene. På den måde belaster du ikke sener i knæet.