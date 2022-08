Kan 1 kilometer om dagen gøre dig til løber?

En vane tager skiftende tid at ændre

Vi kan godt lide at sige, at det tager x antal dage at ændre en vane, men spørger man videnskaben, svarer de: Tjooh, tjahh, jo. Undersøgelser har vist, at det tager alt fra nogle uger til nogle måneder at få en ny vane, og så er det i øvrigt individuelt og kommer an på vanen, du forsøger at opelske. Dårlige vaner er sjovt nok hurtigere at få end gode.

Nogle vaner er nemmere end andre

I et studie fra 2009 blev 96 frivillige bedt om selv at vælge en af tre forskellige “vanedannelser”, nemlig at tage tage 50 mavebøjninger efter morgenkaffen, en 10-minutters gåtur efter morgenmaden og 15 minutters valgfri motion før aftensmaden. Derefter skulle de hver dag angive, om de havde fået gennemført deres nye rutine, og hvor automatisk det var foregået.

Undersøgelsen viste, at nogle af tingene hurtigere blev “automatiseret” end andre. Det, der i forsøgsperioden var mest vanedannende, viste sig at være 50 mavebøjninger efter morgenkaffen. Den vane, der aldrig rigtigt bed på, var til gengæld at gå en 10 minutter lang gåtur efter sin morgenmad.