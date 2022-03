Løbeprogram: Løb 10 km

Hvis du ikke er helt nybegynder eller har en god grundform fra andre motionsformer, kan du fint springe nogle uger over og starte et stykke inde i løbeprogrammet.

Det er en god idé at teste dig selv for at se, hvor præcis i programmet du skal starte:

Start med at gå i 5 minutter.

Løb så i stille og roligt tempo, mens du tager tid på dig selv.

Løb så lang tid du kan i træk, uden at det føles hårdt.

Tjek nu løbetiderne i vores løbeprogram, og find den dag, der matcher den tid, du kunne løbe i træk (er der lagt flere omgange med løb ind under de enkelte løbedage, så læg tiderne for løb sammen).

Start programmet i den uge, som matcher den tid, du kunne løbe i træk.

Løb en uges tid, og mærk efter, hvordan det føles i kroppen. Er det alt for hårdt, så hop en uge eller to tilbage i løbeprogrammet.

Vær OBS på, at hvis du slet ikke er vant til at løbe eller gå meget, men har din kondition fra fx svømning, skal dine sener og ledbånd have tid til at vænne sig til den nye belastning. Så her kan det være en god idé at starte en uge eller to tidligere i løbeprogrammet, end din kondition egentlig tillader.

VÆLG DE RIGTIGE LØBESKO – og forebyg skader. Se I FORMs test af løbesko her