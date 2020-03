Derfor skal du have en elcykel

Er det lige så sundt at cykle på elcykel?

Et norsk studie fra 2018 viser, at elcyklisters energiforbrug er 8,5 gange større end ved hvile, mens almindelige cyklisters energiforbrug er 10,9 gange større. Hvad enten du bruger god gammeldags pedalkraft hele tiden eller cykler på elcykel, har selv korte cykelture en positiv effekt på din sundhed.

Og nu må du gerne slå elmotoren til, for her kommer en stribe tal, der nok kan tage pusten fra de fleste.

Først fra et svensk studie med knap 24.000 mænd og kvinder. Studiet viser, at en cykeltur til og fra arbejde på minimum én kilometer kan mindske risikoen for både overvægt, forstadier til diabetes, forhøjet blodtryk og forhøjet kolesteroltal.

Et tilsvarende dansk studie med data fra knap 54.000 mænd og kvinder viser, at én times cykling om dagen kan mindske risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme.

I 2017 kom forskere fra University of Glasgow frem til en lignende konklusion. Ved at analysere transportvaner og sygdomshistorik fra over 250.000 briter i alderen 55-77 år viste det sig, at de, der cyklede til og fra arbejde, havde 40 pct. lavere risiko for at dø for tidligt, 45 pct. lavere risiko for at udvikle kræft og 46 pct. lavere risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme end dem, der udelukkende brugte bil eller offentlig transport.

Den tohjulede, også selvom det er en elcykel, er altså et fremragende hjælpemiddel til at sikre dig et længere liv og en lavere risiko for livsstilssygdomme