Hvor store skal mine træningssko være i forhold til mine normale sko?

Størrelsen på træningssko varierer fra model til model, men nogle gange kan du komme ud for, at din træningssko skal være et halvt til et helt nummer større end dine normale sko. Det vigtigste er, at den ikke er så lille, at dine tæer støder ind i snuden, når du har vægten på forfoden.

Omvendt må den heller ikke være så stor, at din fod rutsjer rundt i skoen, når du bevæger dig. Prøv derfor altid skoen grundigt i butikken. Drej foden godt rundt, hop og løb lidt i skoen, før du bestemmer dig.