Sundere hjem på 2 minutter

Slå toiletbrættet ned, før du skyller ud, køb grønne planter til entreen og rul dynen sammen i fodenden. Det er blandt andet nogle af de ting, du kan gøre for at mindste risikoen for bakterier og dårligt indeklima. Læs her, hvad du kan gøre i hvert af dine rum derhjemme for at booste dit helbred og velvære.