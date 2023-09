Sådan forandrer en fødsel din krop for altid

Det er helt almindeligt at få åreknuder på benene i graviditeten. En åreknude er en udposning på en blodåre, og netop blodårerne er ret pressede under en graviditet.

Når du er gravid, danner din krop nemlig mere blod, hvilket giver et øget tryk i venerne. Det samme gør den tunge mave, så der er ikke noget at sige til, at de snoede udposninger finder vej til dine ben. Og det er altså ikke altid, at de forsvinder, når baby er ude.

Er du generet af dine åreknuder, så tal med din læge om muligheden for at få dem fjernet.