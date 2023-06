Gravid og plaget af hæmorider? Se, hvad du kan gøre

Du kan ikke gøre så meget for at forhindre, at barn og moderkage trykker på venerne og dermed øger sandsynligheden for, at der kommer hæmorider. Men du kan gøre dit til at undgå hård og træg mave, der ligeledes giver risiko for hæmorider. Følger du disse råd, har du gjort, hvad du kan for at undgå udposningerne: