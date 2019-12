Forstuvet fod – hvordan?

I langt de fleste tilfælde forstuver du foden ved et uheld, hvor du træder forkert og vrider foden enten udad eller indad. Skaden skyldes altså ikke direkte, at du har trænet for hårdt eller forkert. Alligevel kan der godt være en sammenhæng, for hvis musklerne omkring anklen er stærke, hjælper de med at stabilisere leddet og nedsætter derved risikoen for en forstuvning.

Derfor er man mest udsat sidst på løbeturen eller mod slutningen af en hård kamp, hvor udmattelsen kan gå ud over koncentrationen, så man risikerer at sætte foden forkert.