Styrk dit parforhold med kærlighedssprog

Herunder får du tre trin til at bruge dit kærlighedssprog i praksis til at styrke parforholdet. Uanset kærlighedssprog kræver det, at du gennemgår de samme tre trin i processen.

Teorien om De fem kærlighedssprog er opfundet af den amerikanske parterapeut og ph.d. Gary Chapman . Den viser, at vi hver især viser og opfatter kærlighed på fem forskellige måder. Du kan tage testen her, hvis du ikke allerede kender dit kærlighedssprog.

Hvad beder du oftest din partner om at gøre for dig? Er det fx at hente ting eller tage opvasken , er dit sprog nok at gøre tjenester.

Hvordan udtrykker du oftest kærlighed til andre? Den måde, vi selv tyr til at vise hengivenhed, kan også være dit eget kærlighedssprog, da vi ofte gør ting for andre, som vi ønsker, de ville gøre for os.

Ifølge ophavsmanden til kærlighedssprogene, den amerikanske parterapeut Gary Chapman, er der tre gode metoder til at finde frem til dit kærlighedssprog. De kan afklare dig, hvis du er usikker på, hvad dit primære kærlighedssprog er, fx hvis dine præferencer er ligeligt fordelt på to forskellige kærlighedssprog. Du kan spørge dig selv:

Nå ind til dine inderste længsler, og omsæt dem til en ønskeliste over konkrete handlinger, som din partner kan udføre, for at du føler dig mere værdsat .

Nu skal du spadestikket dybere og indkredse de handlinger, du efterspørger, for at du kan føle dig elsket. Jo mere konkrete du kan gøre dine behov, des nemmere bliver det i sidste ende for din partner at imødekomme dem. Disse spørgsmål kan bringe dig nærmere svaret:

Trin 2: Forklar dine behov til din partner

Få fortalt, hvad du har brug for for at kunne mærke, at du betyder noget for din partner. Det kan være sårbart og svært, ja, men det er vigtigt, for at I kan have en tæt kontakt.

Det, der kan føles som indlysende vigtige kærlighedserklæringer for dig, er måske helt skjult for din partner. Derfor skal du sætte ord på.

Du kan enten introducere din partner til de fem kærlighedssprog. Eller du kan tage det i små skridt ved fx at bemærke det, når din partner gør noget, du godt kan lide – hvad end det er at kramme dig som det første, når I ses, eller at være chauffør efter en bytur.

Du kan også give direkte udtryk for, hvad du har behov for. Det kan fx være: “Vil du sidde i køkkenet, mens jeg laver mad? Jeg har brug for, vi er sammen.”

Nogle vil mene, at magien damper af, når man skal fortælle, hvad partneren skal gøre. “Hvis han virkelig kendte mig, ville han selv vide det.” Den eneste følelse, den strategi fører til, er skuffelse! Den modne relation kræver, at vi tør sætte ord på, hvad vi har brug for.

Modet til at blotte sig

De fleste vil mærke en form for følelsesmæssig blokering mod at sige sine ønsker højt. “Han er nok ligeglad” eller “jeg er ikke vigtig nok til at kunne kræve det af ham”. Den slags begrænsende tanker kan bremse dig.

Frygten vækkes let, hvis du risikerer at blive afvist af din partner med trækken på skuldrene eller himmelvendte øjne.

Tre små råd kan hjælpe dig. For det første kan du erkende, at du er nervøs. Det i sig selv vil tage brodden af angsten. Du kan også dele din frygt med din partner, for så er chancen for, at du vil blive mødt med omsorg og empati, større. Sluttelig kan du spørge direkte, om din partner kan følge dine tanker. Og vil handle på dem. Så er processen i hvert fald i gang.