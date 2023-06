Test: Hvilket kærlighedssprog taler du?

Hvis du nogle gange synes, din partner er dårlig til at vise, at vedkommende elsker dig, behøver det ikke at være et tegn på, at I er et dårligt match. Måske udtrykker I bare kærlighed på forskellige måder. Tag testen, find dit kærlighedssprog – og få et parforhold med færre misforståelser og et bedre blik for hinanden.