Du spiser det samme og bevæger dig lige så meget, som du plejer, og alligevel bliver det sværere og sværere at knappe bukserne. Hvad sker der?

Tja, hvis du er i overgangsalderen eller er kommet om på den anden side, er det muligvis dét, der er ‘galt’. I forbindelse med overgangsalderen sker der nemlig store ændringer i din krop, der kan ændre på din figur.

Den gode nyhed er dog, at du selv kan gøre noget for at modvirke denne tendens. Inden vi fortæller dig, hvad du helt konkret kan gøre, får du dog lige forklaringen på, hvad der egentlig sker i din krop.





Derfor tager du lettere på

Allerede i 25-års-alderen begynder kroppen helt naturligt at tabe muskelmasse. Tabet accelererer for alvor ved 50-års-alderen, og når vi er omkring 80 år, vil vi i gennemsnit have mistet omkring 30 pct. af vores muskelstyrke.

Muskeltabet er dårligt for din evne til at bevæge dig i hverdagen, men også for din vægt. En høj muskelmasse er vigtig for kroppens evne til at forbrænde kalorier, idet muskler forbrænder flere kalorier end fedt.

Dine hormoner bærer noget af skylden for, at muskeltabet tager fart omkring overgangsalderen. Her falder mængden af bl.a. det kvindelige kønshormon østrogen, der er med til at opretholde din muskelmasse. Østrogens betydning for dine muskler er bl.a. påvist i et finsk studie fra Jyväskylä Universitet i 2017.

Det lavere niveau af østrogen kan i øvrigt også påvirke din kropsform. Nogle kvinder vil opleve, at fedtdepoterne flytter sig fra hofterne til maven.