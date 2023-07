Det er ikke farligt at have et mortons neurom, og du kan ikke gøre noget for at forværre det. Det lever sit eget liv. Nerveknuden bliver ikke større af at udskyde behandling. Hvorvidt du bør gå til lægen eller ej, er altså op til dig selv og din egen smertetærskel.

Gør det meget ondt i hverdagen, kan det være en god idé at søge læge, så tilstanden ikke går ud over din livskvalitet. Men gør det kun ondt, når du fx går i smalle sko, er løsningen måske at skifte til behageligere fodtøj.