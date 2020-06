En knude i brystet, der ikke var der, sidst du mærkede efter. Eller var den? Det er et skrækscenarie for mange kvinder en dag at mærke en forandring i brysterne.

Opdager du en knude, skal du altid søge læge. Ofte er det en harmløs vandcyste, der bare skal tømmes for væske, men der kan altså også være tale om en kræfttumor.

Men værre end at opdage en knude i brystet er måske at opdage en knude i brystet for sent. Derfor er det et omdiskuteret spørgsmål, om du kan finde eventuelle knuder ved løbende at undersøge dig selv. Vi har fundet svarene for dig her.

Kan jeg opdage brystkræft tidligere ved at tjekke brysterme regelmæssigt med en selvundersøgelse?

Der er ikke noget, der tyder på, at du kan opdage knuder tidligere ved at indføre et rigidt brysttjek af dig selv. I et stort kinesisk studie fra 2005 instruerede man 132.979 kvinder fra Shanghai i at foretage selvundersøgelser, mens man havde en kontrolgruppe på 133.085, der ingen instruktioner modtog. Efter 5 år var der ikke nogen forskel at spore i antallet af tilfælde af brystkræft med dødelig udgang hos de to grupper af kvinder, hvilket fik forskerne til at konkludere, at selvundersøgelser ikke gør nogen forskel.

Når systematisk brysttjek ikke ser ud til at gøre en forskel, mener man, det skyldes flere ting. For det første er der mange kvinder, der i forvejen – bevidst eller ubevidst – tager sig på brysterne ofte nok til, at et decideret tjek efter knuder ikke nødvendigvis gør til eller fra. For det andet så er der forskel på både bryster og knuder. Har du store bryster, eller sidder knuden dybt inde i brystet, kan du mærke nok så meget efter, men du kan stadig ikke opdage knuden, før den har en vis størrelse.

Når det er sagt, så er det ikke ensbetydende med, at det ikke er en god idé at tage et nærmere kig på brysterne fra tid til anden.