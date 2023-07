Er store bryster lig med større risiko for brystkræft?

Brystkræft er den hyppigste kræftform hos kvinder, men du har altså ikke større risiko for at udvikle sygdommen, blot fordi du har store bryster. Det forklarer Bjarne Lühr Hansen, der er praktiserende læge.

Bryster indeholder også fedt

Præcis som på resten af kroppen er der nemlig også fedt i brysterne, og store bryster kan indeholde meget fedt. Og det er altså ikke i fedtet, kræften opstår.

Man kan derfor sagtens have store bryster uden at have så meget væv, og omvendt kan små bryster gemme på meget væv. Størrelsen på dine bryster siger derfor ikke noget om din risiko for at udvikle brystkræft.