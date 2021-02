Må jeg have menstruation til en celleprøve?

“Har du menstruation? Så kan vi desværre ikke lave undersøgelsen på dig.” Den besked fik kvinder tidligere, hvis de mødte op til en celleprøve, mens de blødte, men chancen for, at du bliver mødt med den i dag, er ikke stor.

Når lægen for nogle år tilbage foretog den såkaldte smear-test, blev prøven strøget ud på et lille glas og sendt til et laboratorium. Var der blod på glasset, havde laboranterne svært ved at analysere prøven.

Når du svinger benene op i bøjlerne i dag, bruger lægen som oftest et simpelt kit bestående af en tynd pind med en lille juletræslignende børste for enden og et bæger med noget væske i. Børsten føres op til livmodermunden, hvor der drejes rundt et par gange, hvorefter pinden tages ud, og børsten knækkes af og lægges ned i bægeret. Er der lidt blod i prøven, bliver det bare skyllet væk, og der er derfor ingen grund til at udskyde din tid hos lægen, fordi du bløder let. Fosser blodet derimod ud, kan det dog stadig være en god idé at aflyse tiden og finde en ny.

Hvilke svar kan jeg få?

Efter en uges tid får du svar på din prøve.

Ca. 90 % har normale celler

Langt størstedelen af de celleprøver, der foretages, indeholder heldigvis kun normale celler. Selvom din prøve er helt normal, anbefales det, at du fortsætter med at blive tjekket hvert tredje eller femte år, afhængigt af din alder, og hvad tidligere prøver har vist.

Ca. 10 % har atypiske celler eller celleforandringer

Finder laboratoriet atypiske celler, kan det skyldes en infektion i skeden, fx svamp. Du vil få taget en ny prøve tre måneder senere.

Er der celleforandringer, betyder det ikke, at du har kræft. Forandringer er forstadier, som kun sjældent udvikler sig til kræft. Lette celleforandringer kan kroppen ofte selv behandle. Moderate eller svære celleforandringer behandles med en såkaldt kegleoperation.

Kilde: Christine Felding, speciallæge i gynækologi og obstetrik