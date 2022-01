Forskerne er ikke i tvivl. Motion har en forebyggende effekt på brystkræft.

“Formentlig skyldes det den antiinflammatoriske effekt, som fysisk aktivitet medfører. At du blandt andet får et bedre insulinstofskifte. Vi ved, at type 2-diabetikere har en højere risiko for brystkræft, så der er helt klart en sammenhæng,” siger professor Anne Tjønneland fra Kræftens Bekæmpelse. Hun anbefaler, at du følger den generelle anbefaling om min. 30 minutters aktivitet om dagen, men råder også til, at du skruer op for intensiteten og får sved på panden.

“Studier tyder på, at dét, at du får pulsen op at ringe et par gange om ugen og bliver forpustet, har en ekstra effekt på brystkræft,” fortæller professoren.