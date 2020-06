10 afklarende svar fra kræftlægen

Kuren kommer måske allerede ...

... i næste generation. Især to spor er lovende. Det ene er at målrette behandlingen efter den enkelte svulsts genforandringer – kaldet personlig medicin. Det andet er immunterapi, hvor man bruger immunsystemet til at bekæmpe kræft. De store fremskridt gør, at det ser ud til, at vi enten kommer til at helbrede kræft eller gøre det til en kronisk sygdom, man kan leve med.