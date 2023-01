Hvad er kamillete godt for?

Det er rigtigt, at urteteen har en lindrende virkning, men overordnet set er kamillerådene mere at betragte som husråd end lægelige anbefalinger. Forskning viser, at kamillete bestemt ikke gør skade, men at vi heller ikke kan forvente solide og dokumenterede resultater af det.

Har du prøvet at få duppet øjne med vat dyppet i kamillete, fordi du havde øjenbetændelse, var det ikke helt hokuspokus. Kamillete kan nemlig hjælpe med at rense betændelse eller smårifter. Selvom der kun er begrænsede medicinske studier på mennesker, viser studier af dyr en positiv, antiinflammatorisk effekt.

