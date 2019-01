Koffein styrker hukommelsen

Forskning viser, at en dosis koffein på 200 mg forbedrer ens evne til at lagre informationer i hukommelsen, især når man ikke er vant til at indtage ret meget koffein.

I et forskningsprojekt, der blev offentliggjort i fagtidsskriftet Nature Neuroscience, lod forskere 160 personer se på en række billeder i stil med de memorykort, som små børn er verdensmestre i at huske placeringen af. Fem minutter senere fik de enten tabletter med koffein eller snydepiller. Næste dag blev de præsenteret for dels de samme billeder og dels andre billeder, der lignede til forveksling, men ikke var helt magen til.

Hurtigt viste det sig, at koffein-gruppen var skarpere til at identificere de billeder, der var forskellige fra dem dagen før. Forskerne bag forsøget mener, at det skyldes, at koffein styrker hjernens evne til at foretage en såkaldt mønsteradskillelse, altså i dette tilfælde at skelne mellem de billeder, der var lagret i hukommelsen og dem, der bare lignede. Ifølge forskerne tyder det på, at koffein gør os bedre til at flytte informationer fra korttidshukommelsen til langtidshukommelsen.

Men man skal ikke tro, at man ved at indtage en masse koffein får superhukommelse. Forsøgspersonerne i forskningsprojektet levede til daglig næsten koffeinfrit, så de var ekstra følsomme over for stoffet. For dem var den optimale huskedosis 200 mg koffein. Nogle af dem, der fik højere doser, oplevede bivirkninger som hovedpine og kvalme.

For at huske optimalt, skal man ikke indtage særlig meget koffein dagen igennem, men derimod time det til de situationer, hvor man virkelig har brug for det.