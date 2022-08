En lang vandretur, et par nye sandaler, der ikke sidder lige i skabet, eller et par sko, der noook skulle have været et nummer større.

Vabler kan opstå af mange årsager, og de kan gøre drønhamrende ondt.

Helt konkret opstår vabler på fx hælen som regel pga. friktion, altså at huden konstant gnider mod en anden flade – enten en strømpe eller sko. Det laver en skade på huden, hvorfra der løber væske, som samler sig i en blære under det ydre hudlag.

Medmindre vablen er meget smertefuld, gør du faktisk klogest i at holde naller og nål fra den. Den boblende hud fungerer nemlig som et naturligt plaster, der giver den skadede hud nedenunder mulighed for at hele.

Når du ikke prikker hul i vablen, bevarer du også den naturlige barriere mod bakterier, så du mindsker risikoen for, at der kommer infektion i såret.

Du kan forebygge de væskefyldte blærer ved at holde fødderne tørre og vælge fodtøj, der passer til dine fødder – særligt hvis du skal ud at vandre eller løbe, er det vigtigt, at skoene har den rigtige pasform og passer til terrænet.

Sæt evt. såkaldt kirurgisk tape, som er åndbar papirtape, på de udsatte steder, før du tager afsted. Vabelplaster er også godt at have i tasken.

Gør vablen ondt?