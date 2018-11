Magnesium hjælper på optagelsen af D-vitamin

Magnesium er et vigtigt mineral, som bl.a. er med til at passe på hjertet og desuden hyldes for at modvirke alt lige fra migræne til stress.

Og nu ser det ud til at være endnu en fordel ved at få tanket op med magnesium. Ifølge ny forskning betyder en mangel på mineralet, at D-vitamin ikke kan blive udnyttet tilstrækkeligt i kroppen. Det vigtige vitamin forbliver altså lagret i dine indre depoter uden at gøre gavn. D-vitamin spiller bl.a. en vigtig rolle for immunsystemet, tænderne og knoglerne og menes også at have betydning for dit humør og energiniveau.

Gennemsnitligt set får danskerne dækket deres daglige behov for magnesium gennem deres kost. Men der er stadig nogle, der ikke når de anbefalede mål. Hvis du er en af dem, der ikke på daglig basis får fyldt depoterne op med magnesium, så tjek herunder hvad du kan spise.

Kilde: American Osteopathic Association

Sådan får du nok magnesium

En kvinde mellem 18 og 74 år skal ifølge officielle anbefalinger have 280 mg magnesium dagligt.

Det svarer fx til: