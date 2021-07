Så tænk lige over, hvornår du sidst har hvilet dig – sådan rigtigt. Har du knoklet på hele ugen, er det helt naturligt, at du har brug for at restituere. Men en morfar på divanen, mens dine tanker kører på fuldt drøn, er til gengæld sjældent den bedste opskrift. Ofte vil en gåtur i naturen eller en yogatime være en bedre måde at lade op på, fordi du her er bevidst om dit hvil og tager en egentlig pause fra verden omkring dig.

