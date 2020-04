1. Du får et sundere sind

Smukke omgivelser, fornemmelsen af frihed og komplet fred og ro er nogle af de ting, der gør os glade i låget, når vi færdes i det fri. Utallige studier kæder natur sammen med mental sundhed og velvære. Ja, bare det at kigge på fugle i naturen kan ifølge forskning give større mentalt overskud og nedsætte risikoen for angst og depression.

En undersøgelse fra 2019 viser også, at to timer om ugen i naturen er nok til at give større mentalt velvære. En anden undersøgelse har vist, at børn og unge, der vokser op uden adgang til grønne områder, har større risiko for at udvikle psykiske sygdomme i voksenlivet.

2. Du lever længere

Man ved ikke præcis hvorfor, men flere studier peger på, at mennesker, der bor tæt på natur og grønne områder som parker, skove og søer, lever længere og udvikler færre dødelige sygdomme. Et stort studie fra blandt andre WHO viser fx, at risikoen for at dø en tidlig død – dvs. før gennemsnitsalderen – er lavere, hvis du har nem adgang til grønne omgivelser fra din bopæl.

3. Du får rørt dig

Du slår flere fluer med ét smæk, når du begiver dig ud i naturen. For ikke nok med, at du renser hovedet og booster dit mentale velvære, så får du også bevæget kroppen. Uanset om du går en tur ved vandet, løber i en park eller cykler en tur i skoven, så får du livsvigtig motion.

Brug fx et aktivitetsur til at holde styr på dine skridt, og bliv positivt overrasket, når du kommer hjem fra en lang gåtur med både ro i sindet og motion på kontoen.

4. Du sænker dit stressniveau

Føler du dig presset på jobbet eller hjemmefronten? Og kan du mærke tiltagende stresssymptomer? Så bør du måske komme ud under åben himmel og suge til dig af den frihed og ro, der findes i naturen. Masser af forskning viser nemlig, at tid i naturen modvirker stress.

Og vi snakker ikke nødvendigvis flere timer i naturen. En amerikansk undersøgelse viser fx, at bare 10 minutter ude i grønne omgivelser er nok til at dæmpe følelsen af psykisk og fysisk stress.

Andre forskere har fundet frem til, at en 20 minutters gåtur i naturen kan sænke niveauet af stresshormonet kortisol med 10 procent.

5. Du husker bedre

Når du er hjemme, er der altid 10.000 ting, der lige skal ordnes. Ude i naturen får du som regel ro, og det er kun fuglekvidder og den rislende lyd fra vand, der distraherer. Den fred kan skærpe din opmærksomhed og din evne til at huske.

Et amerikansk studie har fx vist, at du forbedrer din hukommelse med 20 procent efter blot en time i naturen. Ifølge forskerne genoplader hjernen på en helt anden måde, når du befinder dig i fredfyldte, naturlige omgivelser uden ting, der distraherer eller gør dig mentalt udbrændt.