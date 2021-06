Få lindring og afspænding med en beroligende sømmåtte

Sømmåtten fra Active Fit kommer i en smart taske, så den er nem at transportere og let at pakke væk. Følg nedenstående fremgangsmåde for at komme godt i gang:

Fold måtten ud, og placér den enten på gulvet, på en stol eller i sengen alt efter behag. Placér dig på måtten, og sørg for, at din vægt er ligeligt fordelt på de små pigge. Synes du, at følelsen er for intens, kan du lægge et stykke stof (fx en t-shirt) mellem dig og måtten. Slap helt af i kroppen, og træk vejret roligt. Luk gerne øjnene, og fokusér på at nyde oplevelsen. Brug evt. den medfølgende sømpude til at lægge ekstra tryk på de steder, du har brug for det. Du kan fx placere puden under nakken, ved lænden eller under fødderne. I starten kan du nøjes med at ligge på måtten i 5 - 10 minutter ad gangen, men efterhånden som du bliver vant til måtten, kan du ligge der i 20 - 30 minutter efter behov.