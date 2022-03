Smerter kaldes for kroniske, når de er til stede i mindst seks måneder, et eller flere steder i kroppen. De kan være til stede hele tiden, eller de kan være tilbagevendende. De mest almindelige kroniske smerter kommer på grund af belastning af led som knæ og hofter, og rygsmerter og smerter i skulder og nakke er også meget almindelige.

Det står ikke klart for videnskaben, hvorfor nogle mennesker får kroniske smerter, mens andre ikke gør, men eksperter mener, at gener kan spille ind og gøre nogle mennesker mindre robuste over for smerter end andre. Uanset årsagen kan det at leve med, at det konstant gør ondt, gå ud over livskvaliteten og vores evne til at have en normal hverdag.

Er du pårørende til en med kroniske smerter? Her er tre gode råd.

Hjælper at acceptere smerterne

Heldigvis er der flere måder, hvorpå du selv kan sætte ind, hvis du er ramt af kroniske smerter. Forskning viser, at det gør en forskel at acceptere, at dit liv nu ser anderledes ud end før. Også selvom det kan være en bitter pille at sluge for mange.

“Når jeg siger til patienter, at de skal acceptere, at de har kroniske smerter, så vender mange øjne og lægger armene over kors. Det kan virke enormt provokerende at bede mennesker om at acceptere modgang, men det er kærligt og ærligt ment,” siger psykolog Carsten Simonsen, der arbejder med klienter med kroniske smerter i sin praksis.

“Det er naturligt at have lyst til at kæmpe mod smerterne, men de er jo inde i dig, så at være i kamp med smerterne er det samme som at være i kamp med dig selv. Vi har en forventning om, at smerter kan behandles, men det er begrænset, hvilken medicin, der findes mod kroniske smerter. Nogle behandlinger virker noget af tiden, og sommetider er der ingenting, der hjælper. Accept er ikke det samme som at kunne lide sin situation. Men når vi har en villighed til at have smerterne, og til at erkende, at det her er vores lod, kan vi kigge på livet og sige: Okay... og hvad vil jeg ellers have, at min tilværelse skal indeholde?” siger han.