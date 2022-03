Kroniske smerter rammer ikke kun personen selv, men også de pårørende. Det fortæller psykolog Carsten Simonsen, som arbejder med klienter med kroniske smerter i sin praksis:

"Sommetider spørger jeg pårørende til mennesker med kroniske smerter, om deres familiemedlem har en kort lunte. Og mange svarer: “Næh, hun har slet ingen lunte. Hun eksploderer bare.” Når man er ramt af smerter, er det svært at pakke tingene pænt ind, fordi man er så presset. Og det kan være rigtig svært at leve med, ikke mindst for de mennesker, vi lever sammen med,” siger han. Herunder får du hans tre bedste råd til dig, der er pårørende.

Er du selv ramt af kroniske smerter? Læs mere om, hvad du selv kan gøre.