En ond cirkel

Trangen til at effektivisere og gøre livet nemmere for os selv er der som sådan ikke noget nyt i. Det har vi gjort i årtusinder. Men måske har vi nået et punkt i vores udvikling, hvor det er på tide at slå bremsen i.

Aldrig har vi haft så mange hjælpemidler, der skal spare os tid og besvær, og aldrig har vi været mere stressede eller følt os så presset på tid. Det er blevet lidt af en ond cirkel, hvor vi fjerner forhindringer som indkøb, transport og rengøring, men skaber nye behov og propper endnu flere ting ind i døgnets 24 timer.

Måske arbejder du lige en tand ekstra, så du har råd til den rengøringshjælp eller den bil, der skal gøre livet nemmere og købe dig mere fritid. Spørgsmålet er, om regnestykket egentlig går op i sidste ende? Én ting er hvert fald sikkert. Den måde, vi har indrettet os på i dag, har gjort os mere stillesiddende end nogensinde før.

Over 60 procent af os sidder ned mere end otte timer om dagen, og i forskningens univers taler man ligefrem om begrebet “sitting is the new smoking”. Mangel på motion er nemlig ved at overhale rygning som den største dødsårsag i vores vestlige del af verden.