“Skal vi bare ha´ salat? Det bliver jeg altså ikke mæt af!.” Er det en sang, du også har hørt hjemme ved dit middagsbord, så er svaret; det afhænger fuldstændigt af ingredienserne. En lækker salat kan snildt gøre det ud for aftensmaden, hvilket passer ekstra godt på en varm sommerdag, hvor de færreste af os orker et stort og tungt måltid.

På I FORM er vi vilde med salater, men for at de kan fungere optimalt som et hovedmåltid, kræver de – ud over alt det grønne – både proteiner, kostfibre og fedt.

Geniale proteinkilder til salat: Kylling, laks, tun, rejer, æg, tørrede bønner, linser, quinoa, bønner, ærter, parmesan eller skyrdressing.

Supergode fiberbomber til salat: Kål, fuldkornspasta, tørrede bønner, linser, rodfrugter, speltkerner eller quinoa.

Sunde fedtvalg til din salat: Avocado, feta, parmesan, laks, nødder, kerner, pesto eller olie-eddikedressing.

Når du komponerer salat, så tænk desuden gerne i forskellige konsistenser og tilberedningsmetoder. Det giver noget ekstra, hvis du supplerer rå salater med fx ovnbagte rodfrugter, stegte svampe eller ristede nødder.

I ugens madplan får du eksempler på lækre, mættende salater. Du kan fx glæde dig til en læskende sommersalat med kylling, perlespelt og masser af vandmelon. En japansk inspireret salat med rejer, avocado, edamamebønner og wasabidressing. Og en mættende blomkålssalat med varmrøget laks, quinoa og bønner.

Ugen sluttes af med et godt bud på sommerens skønneste salat. Nemlig en virkelig lækker blomkålssalat med feldsalat, agurk, granatæblekerner, masser af saftige jordbær og en topping af saltmandler.