Falsk

Vi reagerer ikke ens på den samme træningsindsats. Det gælder både i forhold til, hvor hurtigt vi kommer i form, og hvor nemt vi opnår et vægttab. Men ideen om non-responders, der slet ikke reagerer, har ikke bund i forskningen. Det store amerikanske HERITAGE-projekt afslørede dog, at nogle skal yde en langt større indsats for at opnå de resultater, som andre kommer let til. HERITAGE viste desuden, at den evne hverken er bundet op på køn, etnicitet eller alder. Hvor hårdt du skal arbejde for at smide kiloene, er altså nærmest et spørgsmål om held eller uheld, men det kan – fysiologisk – lade sig gøre for os alle.

Kilder: Medicine and Science in Sports and Exercise og "100 myter om motion og vægttab" af Bente Klarlund Pedersen, overlæge på Rigshospitalet og Morten Zacho