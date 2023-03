Hvorfor vil du gerne have en træner? Er det for at smide nogle kilo? For at lære teknikker? For at få gode rutiner? Inspiration til programmer? Et spark til at komme i gang? Hjælp til at træne med en skade? Eller noget helt syvende.

Det er helt essentielt, at du kan fortælle din træner, præcis, hvad du ønsker at opnå, så de kan tilrettelægge det korrekte forløb eller sende dig videre, hvis ikke de er den rette til opgaven.

Ønsker du fx at tabe dig, men har du ikke tiden til at træne, kan en diætist måske være mere oplagt. Eller slås du med lidelser som angst, depression, stress eller selvværdsproblemer, har du måske i højere grad brug for en psykolog, terapeut eller coach, der kan hjælpe dig med det indre, før du retter opmærksomheden mod kroppen.

